Ermittlungserfolg in der Suchtgiftszene

Polizisten der Inspektionen Hellmonsödt und Gallneukirchen können einen Ermittlungserfolg in der Suchtgiftszene vorweisen. Den Beamten gelang es, fünf Drogenhändler und 19 Konsumenten auszuforschen.

Bei Hausdurchsuchungen wurden insgesamt 4,5 Kilogramm Marihuana und zwei verbotene Waffen sichergestellt. Den größten Erfolg brachte eine Hausdurchsuchung in Kirchschlag im Bezirk Urfahr-Umgebung. Dort entdeckten die Ermittler eine Plantage im Inneren eines Gebäudes, sowie eine Pflanzung in einem Schrebergarten. Sichergestellt wurden 60 Pflanzen und insgesamt 4,2 Kilogramm Marihuana. Drei Täter versorgten den Raum Linz mit diesem Suchtgift, wie es heißt, gewerbsmäßig.

futurefilmworks/pixabay

Außerdem konnte einer der Drogenkonsumenten in Zusammenhang mit mehreren Einbruchsdiebstählen in Zeitungskassen gebracht werden. Alle Verdächtigen wurden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Drogenfunde auch in Hellmonsödt und Wolfsegg

In Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde bei einem 33-Jährigen eine Indoor-Plantage gefunden, wo er im Laufe eines Jahres 900 Gramm Marihuana angebaut haben soll. Eine weitere Drogen-Plantage entdeckten die Ermittler in einem Waldstück in Wolfsegg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck). Sie soll ein 17-Jähriger angelegt haben. Auch diese beiden Männer werden angezeigt.