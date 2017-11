Letztes Mitglied der Autoschieber-Bande gefasst

Nachdem am Dienstag im Mühlviertel eine litauische Autoschieber-Bande aufgeflogen ist, hat die Polizei noch am selben Abend auch das fünfte und damit wahrscheinlich letzte flüchtige Mitglied der Gruppe festgenommen.

Es war eine stundenlange Verfolgungsjagd: Den ganzen Dienstag suchte die Polizei im Mühlviertel nach den Mitgliedern der dieser Bande. In Graz hatten die mutmaßlichen Täter in der Nacht zuvor bei einem Autohändler fünf PKW im Wert von 500.000 Euro gestohlen. Bei Wullowitz wollten sie die Fahrzeuge über die Grenze nach Tschechien bringen.

ORF-Redakteur Wolgang Schnaitl berichtete über die Verfolgungsjagd

Autoschieber durch Unfall aufgeflogen

Kurz bevor sich die Autoschieber am Dienstag nach Tschechien absetzen konnten, sind sie von der Polizei gestoppt worden. Zwei Männer wurden nach einem Unfall mit einem gestohlenen Pkw verhaftet.

In Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) hatte einer von ihnen aber einen Unfall und dürfte daraufhin die Nerven verloren haben: Er ließ das Auto stehen und ergriff zu Fuß die Flucht, zwei seiner Komplizen taten es ihm gleich. Mehr dazu in: „Autoschieber durch Unfall aufgeflogen“ (ooe.ORF.at)

Zeugenhinweis brachte Erfolg

Zwei der mutmaßlichen Täter sind in Tschechien von der Polizei festgenommen worden, zwei noch am Dienstagvormittag in Oberösterreich. Den fünften mutmaßlichen Täter hat die Polizei am Dienstagabend gefasst. Ein Hinweis aus der Bevölkerung hat die Polizei auf die Spur des Mannes gebracht. Alle fünf Verdächtigen sitzen in Graz in Haft