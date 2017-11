Landestheater und Brucknerhaus weiter im Streit

Die Kritik an den neuen Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum setzt sich fort. Das Landestheater fordert nun öffentlich eine Stellungnahme Kerschbaums, nachdem er den Chefdirigenten des Brucknerorchesters „drittklassig“ nannte.

Es herrscht weiter dicke Luft zwischen Landestheater und Brucknerhaus. In der Presseaussendung des Landestheaters heißt es nun, dass das Vertrauen in eine „erfolgreiche, von Respekt getragene“ Zusammenarbeit verloren gegangen sei. Es wird eine öffentliche Stellungnahme gefordert. Diese werde bisher vermisst, nachdem Kerschbaum den Chefdirigenten des Brucknerorchesters Markus Poschner „einen drittklassigen Dirigenten“ genannt haben soll.

„Ein Aushängeschild“ nennt Kerschbaum den Chefdirigenten Markus Poschner im ORF OÖ Interview

Doch bereits am vergangenen Dienstag hatte Kerschbaum in „Oberösterreich heute“ bereits betont, wie wichtig ihm das Brucknerorchester und Chefdirigent Markus Poschner seien. Mehr dazu in: "Neuer Brucknerhaus-Chef gibt erste Einblicke (ooe.ORF.at)