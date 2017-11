Publikumsliebling „Eine Nacht in Venedig“ in Linz

Neben der „Fledermaus“ ist die Operette „Eine Nacht in Venedig“ die zweitbeliebteste Wahl, Thaterpublikum ins neue Jahr zu begleiten. Am Linzer Landestheater inszeniert man das Verwirrspiel so, dass das Publikum in diese magische Nacht in der Lagunenstadt miteinbezogen wird.

Ein Kreuzfahrtschiff legt in Venedig an. Besatzung und Reisende tauchen in das Flair der Stadt ein, werden Bestandteil des Karnevals und leben ihre Leidenschaften aus.

„Vergnügliche Faschingsnacht“

Regisseur Karl Absenger, der zuletzt mit seiner Inszenierung des „Weißen Rössls“ für volle Kassen sorgte, hebt die Trennung zwischen Bühne und Publikum auf. „Das Publikum soll nicht das Gefühl haben, im Theater sondern in einer vergnüglichen Faschingsnacht zu sein“

Landestheater

Es ist ein Großaufgebot, das Absenger für dieses Verwirrspiel mobilisiert. Neben dem Stammensemble des Musiktheaters wirkt mit Richard Samek auch ein Sänger aus der Inszenierung in Mörbisch mit. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit den Schauspielern Günter Rainer und Erich Josef Langwieser. Auch das Orchester spielt kostümiert auf der Bühne. Zudem sind der Chor, die gesamte Statisterie und mehrere Tanzensembles im Einsatz.

Premiere feiert " Eine Nacht in Venedig" am Samstag, aber natürlich steht sie auch am Silvesterabend auf dem Spielplan.

Link: