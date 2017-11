Musikfestival Stream löst das Linzfest ab

Aus dem Linzfest wird künftig das neue Musikfestival Stream. Erstmals findet es von 31. Mai bis zum 2. Juni 2018 statt. Alle zwei Jahre soll es über die Bühne gehen und die heimische elektronische Musikszene in den Mittelpunkt rücken.

Markus Reindl ist der künstlerische Leiter von Stream. Der Musiker und Kulturmanager glaubt, dass mit dem neuen Linzer Festival etwas Besonderes entstehen kann. Elektronische Musik und Linz - das gehört schließlich irgendwie zusammen, Stichwort Parov Stelar.

„Werde noch ein paar Perlen ausgraben“

Doch auch wenn man sich den international gefeierten Linzer Musiker wohl nicht für das Festival leisten kann, verspricht Reindl ein buntes Programm: „Ich glaube, die oberösterreichische Szene ist in den letzten Jahren viel mehr ins Zentrum gerückt, als es bisher der Fall war. Ich habe auf jeden Fall vor, noch ein paar Perlen, die vielleicht noch nicht entdeckt wurden, auszugraben. Ich habe gestern kurz mit Parov Stelar gesprochen, aber das ist eine andere Kategorie, und das ist auch gut so.“

AEC soll mit Workshops eingebunden werden

Das Ars Electronica Center soll etwa mit Workshops eingebunden werden. Zudem gibt es eine Hauptbühne an der Donaupromenade, die von Donnerstag bis Samstag bespielt wird. Ein Club Festival - mit Standorten in der ganzen Stadt - beendet dann Stream am Samstag.

Die Linzer Kulturreferentin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) sagt: „Beweggrund war für uns natürlich, ein Musikfestival auszurichten, dass auch zum Schwerpunkt UNESCO City of Media Arts passt. Wir sind die Stadt der Medienkunst. Und in Zeiten der Digitalisierung passt so ein Festivalformat zu digitaler Musik hervorragend.“ Und wer weiß - vielleicht kommen doch irgendwann einmal internationale Größen, wenn Stream so bekannt ist wie die Ars Electronica.

„Wollen Stream auch international positionieren“

Der Direktor für Kultur und Bildung, Julius Stieber, sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Wir sind bestrebt und bemüht, das Festival auch international zu positionieren, gleichzeitig aber lokal perfekt in der Künstlerszene und auch beim Publikum zu verankern. Mit dem AEC wird uns diese internationale Markenbildung noch viel leichter gelingen.“ Kooperationspartner ist auch der ORF, mit den Radiosendern FM4 und Ö1.