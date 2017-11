Drogenhandel in Braunau aufgeflogen

In Braunau hat die Polizei einige Asylwerber wegen Suchtgifthandelns angezeigt. Außerdem wurden 38 Abnehmer wegen Suchtgiftmissbrauch angezeigt. Laut Polizei konnte man den Handel mit vier Kilo Marihuana nachweisen.

Es hätte mehrere Beschwerden aus der Bevölkerung gegeben. Immer wieder hätten Zeugen beobachtet, wie in Braunau im Bereich der Vorstadt und der Rindstraße mit Drogen gehandelt wurde, so die Polizei. Daraufhin habe man eine Gruppe von Tätern ausgeforscht. Drei afghanische Asylwerber zwischen 21 und 25 wurden festgenommen. Sie haben laut Polizei weitere jüngere Asylwerber angeworben und für sich arbeiten lassen.

Auch 38 Abnehmer angezeigt

Sieben weitere Asylwerber wurden wegen Suchtgifthandels angezeigt. 38 mutmaßliche Abnehmer wurden wegen Suchtgiftmissbrauchs angezeigt. Insgesamt ist laut Polizei mit vier Kilogramm Marihuana gehandelt worden. Unabhängig von dieser Gruppe wurde ein 28-jähriger Mann aus dem Irak angezeigt, weil er mit Marihuana und Cannabisharz gehandelt haben soll.

Drogen in Schuhsohle versteckt

Und bei einer Polizeikontrolle in einem Zug von Wien in Richtung Linz haben Beamte Drogen bei einem 28-jährigen Mann gefunden. Insgesamt 200 Stück Ecstasy-Tabletten, 40 Gramm Speed und Cannabiskraut hatte der Mann aus Gambia, der keinen festen Wohnsitz hat, unter der Sohle und in seinem Rucksack versteckt. Der 28-Jährige gestand, mit den Drogen zu handeln. Vorwiegend verkaufte er sie in einschlägigen Lokalen in Linz. Mehrere Abnehmer und auch der Hauptverkäufer wurden ausgeforscht und angezeigt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz überstellt.