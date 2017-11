Jäger bei Treibjagd verletzt

Bei einer Treibjagd in Münzbach im Unteren Mühlviertel ist am Wochenende ein Jäger an einem Auge verletzt worden. Eine verirrte Schrotkugel hatte ihn getroffen. Es ist nicht der erste derartige Vorfall bei einer Jagd im heurigen Herbst.

Ein 24-jähriger Jäger hatte auf einen Hasen geschossen, der von einem Waldstück auf ein Feld gelaufen war. Das Gelände in der Ortschaft Mollnegg in Münzbach ist an der Stelle leicht ansteigend, es befand sich laut Polizei auch niemand im Schussfeld. Allerdings dürfte ein Schrotkorn an einem Stein abgeprallt sein und dieses traf einen 54-Jährigen ausgerechnet im rechten Auge. Der Jäger wurde ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz gebracht.

Nicht der erste Vorfall

Es ist der zweite Vorfall bei einer Treibjagd in Oberösterreich innerhalb weniger Wochen. Im Oktober war in St. Peter am Hart im Innviertel ein junger Jäger von Schrotkugeln im Gesicht und an den Beinen getroffen worden. Ein Jagdkollege, der in der Nähe ebenfalls Schüsse auf einen Hasen abgegeben hatte, wurde in der Folge angezeigt. Mehr dazu in Jäger bei Treibjagd angeschossen