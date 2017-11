Nach Sturz in Bachbett im Auto gefangen

In ein Bachbett ist am Samstag ein Autofahrer nach einem Unfall in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land) gestürzt. Er wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden.

Der 28-Jährige kam mit seinem Wagen von der Volkersdorfer Straße ab, schlitterte etwa 150 Meter über ein Feld, ehe das Auto gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht wurde es weiter in den Thanner-Bach geschleudert.

Feuerwehrmann kam zufällig an Unfallstelle vorbei

Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt, das eiskalte Wasser drang auch in das Wageninnere ein. Ein Feuerwehrmann kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und alarmierte seine Kameraden.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Insgesamt 20 Minuten arbeiteten die Feuerwehren Enns und Hagelsberg und das Notarztteam zusammen, bis der verletzte Autofahrer schließlich in ein Linzer Krankenhaus gebracht werden konnte.