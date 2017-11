Pool der Nachbarn wurde zum Löschteich

Beim Brand eines Wohnhauses in Steinerkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) war eine ganze Familie in Gefahr, die sich aber vor den Flammen retten konnte. Wasser aus dem Pool im Nachbargarten half der Feuerwehr beim Löscheinsatz.

Der Brand breitete sich am Samstagabend vom Car Port ausgehend blitzschnell im Haus aus, alle vier Bewohner konnten sich aber noch rechtzeitig ins Freie retten. Nachbarn alarmierten gleichzeitig die Feuerwehr.

Der Nachbar versuchte erst noch, mit Wasser aus dem Gartenschlauch die Flammen einzudämmen, gab aber seine Versuche rasch wieder, denn „das hat überhaupt nix gebracht“.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Die Profis von der Feuerwehr übernahmen dann die Löscharbeiten, bei denen das Wasser aus dem Schwimmbecken im Nachbargarten noch eine wichtige Rolle einnahm, weil der Hydrant laut Feuerwehrkommandant von Steinerkirchen Mario Rosenauer „überfordert“ war.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Zwei Hausbewohner wurden laut Feuerwehr sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt, der Schaden dürfte erheblich sein. Ein Auto im Car Port brannte völlig aus.

Suche nach Ersatzquartier

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Bürgermeister der 2.400 Einwohnergemeinde, Thomas Steinerberger sagte im Gespräch mit dem ORF, dass man sich bereits um ein Ersatzquartier im Ort bemühe.