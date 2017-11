Oma und Enkel bei Unfall angefahren

In Eggelsberg (Bezirk Braunau am Inn) hat ein Autofahrer am Freitagabend zwei Fußgänger übersehen und eine 75-Jährige und ihren achtjährigen Enkel mit dem Pkw angefahren. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 28-Jährige bog gegen 21.30 Uhr links zu einer Firma ab. Die Großmutter und der Bub wollten vom Gehweg aus die Zufahrt queren. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Wagen gegen die beiden.

Großmutter und Enkel im Krankenhaus

Die 75-Jährige und der Achtjährige wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.