Polizei kündigt tägliche Alkoholkontrollen an

Adventzeit ist auch Punschzeit und alljährlich gibt es unbelehrbare Autofahrer, die sich nach einigen Getränken noch ans Steuer setzen. Die Polizei kündigt an, dass sich Autofahrer ab sofort täglich auf Kontrollen einstellen müssen.

Wie Kunsthandwerk und Maronibrater gehören auch Punschstände zu jedem Adventmarkt und damit zur Vorweihnachtszeit. Aus Sicht der Polizei gehöre zu dieser Jahreszeit auch die steigende Zahl von Verkehrsunfällen, bei denen Alkohol im Spiel ist, sagt Johann Thumfart von der Landesverkehrsabteilung der Polizei.

Punsch nicht zu unterschätzen

Bis zu zehn Volumsprozent Alkohol können in Glühwein und Punsch enthalten sein – und damit deutlich mehr als in Bier. Schon nach einer Tasse Punsch verringert sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Auch gehen Alkohol am Steuer und gefährliches Fahrverhalten oft Hand in Hand. Betrunken fährt so mancher schneller, aggressiver oder unaufmerksamer.

Jede Verkehrskontrolle beinhaltet in den Tagen vor Weihnachten Tage auch einen Alkoholtest. Die Polizei wird bei den Kontrollen sowohl Zivil- als auch Streifenfahrzeuge verwenden. Wann und wo diese im Einsatz sein werden, verrät Thumfart natürlich nicht.