Nach Entlassung mit Firmenauto davongefahren

Nach ihrer Entlassung haben zwei Elektriker aus Wien einen Firmenwagen „entführt“. Über die GPS-Funktion des Autos konnte der Tiroler Firmenchef seine Ex-Mitarbeiter orten und die Polizei auf ihre Spur bringen.

Die beiden Wiener im Alter von 27 und 29 Jahren arbeiteten bei einer Firma in Tirol wohl nicht zur vollsten Zufriedenheit ihres Vorgesetzten . Der Chef des Unternehmens entließ die beiden am Donnerstag und bot ihnen an, sie zum Zug zu bringen. So hätten die beiden Elektriker von Tirol zurück in ihre Heimatstadt Wien kommen sollen.

In Oberösterreich geortet

Stattdessen entschieden sich die beiden, mit ihrem früheren Dienstfahrzeug die Heimreise anzutreten. Sie gaben das Firmenauto nicht zurück, sondern fuhren Richtung Wien. Als der Firmenchef bemerkte, dass sein Auto nicht zurückgegeben wurde, nutzte der er die GPS-Funktion seines Autos. Statt in der Gegend um Innsbruck war das Fahrzeug gerade in Oberösterreich.

Von Autobahnpolizei aufgehalten

Der Mann rief die Polizei an. Bei Vorchdorf hielt eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion die beiden an und nahm sie fest. Sie werden angezeigt.