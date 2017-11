Ried kassiert Last-Minute-Tor zum Remis

Im Spitzenduell der Ersten Liga sieht es bis zur Nachspielzeit nach einem 2:1-Erfolg von Tabellenführer SV Guntamatic Ried gegen den bisherigen Zweiten Wiener Neustadt aus. Dann gelingt den Gästen noch der Ausgleich.

Die Rieder bekommen die anfangs selbstbewusst auftretenden Gäste aus Wiener Neustadt rasch in den Griff und werden selbst gefährlich.

Chabbi und Fröschl schießen Ried zur 2:0-Führung

Seifedin Chabbi (9.) sorgt für ein schnelles Tor zur 1:0-Führung. Davor hat Kerhe einen Schuss aus der Distanz abgefeuert, den der Gästekeeper genau vor die Beine des Torschützen abwehrt, der sich diese Chance nicht mehr nehmen lässt.

In der Folge kommen die Gäste zwei Mal vor das Tor von Gebauer, können daraus kein Kaptial schlagen. Die nächste Chance der Rieder bekommt Fröschl, der die Ruhe aufbringt, sich den Ball von rechten auf den linken Fuß herzurichten, um überlegt zum 2:0 abzuschließen (15.).

Nach der Rieder Chance der Anschlusstreffer

Die Rieder dominieren, vergeben durch Fröschl die Chance zum 3:0 (35.), im Gegenzug klingelt es ann aber im Tor von Gebauer nach einem Schuss von Ex-LASK-Spieler Miesenböck (36.). Damit erwachten die Lebensgeister der Wiener Neustädter, die wieder präsenter agieren. Mit 2:1 geht es zum Pausentee.

Turbulenter Wiederbeginn

Nach Wiederbeginn ledern die Rieder los, Wießmeiers Abschluss aus kurzer Distanz scheitert aber an Wr. Neustadt-Keeper Schierl. Gleich darauf setzt Salihi aus der Bedrängnis heraus einen Kopfball knapp am Tor von Gebauer vorbei. Und die Gäste zeigen gleich wieder auf: Stefel drückt aus der Distanz ab –knapp am Tor vorbei (53.).

Wiener Neustadt fordert die Rieder mehrmals, dann wird Fröschl mit einem Distanzschuss gefährlich. Von der Strafraumgrenze geht sein Schuss knapp über die Querlatte (60.). Ried ist damit wieder mehr im Vorwärtsgang. Grgic und Fröschl scheitern jedoch. Von den Chancen auf beiden Seiten her betrachtet, lässt das Match in der zweite Hälfte zu wünschen übrig.

Die Schlussviertelstunde wird mit einer Wechselphase auf beiden Seiten eingeläutet. Erst in der 83. Minute wird es wieder gefährlich für Wr. Neustadt – der Freistoß geht am Tor vorbei.

Wr. Neustadt wirft alles nach vorne. Ein Kopfball des freistehend stehenden Kobald geht knapp am Tor von Gebauer vorbei. Auch Miesenböck vergibt knapp (89.). Die Rieder Defensive steht nun unter Druck.

Sky Go Erste Liga/19. Runde Ried – Wiener Neustadt 2:2

Wattens – Hartberg 1:4

Kapfenberg – Liefering 0:5

FAC – Lustenau 2:1

Blau Weiß Linz – Innsbruck 1:2

Ausgleich in der 92. Minute

Der Schock für die Rieder kommt aber doch noch: Rusek kommt nach einem weiten Einwurf zum Kopfball und trifft zum Ausgleich.

In der Tabelle liegt „Herbstmeister“ SV Guntamatic Ried eine Runde vor dem Ende des Herbstdurchganges je zwei Punkte vor Hartberg, Innsbruck und Wr. Neustadt.

SV Guntamatic Ried – Wr. Neustadt 2:2 (2:1)

Tore: 9;/ Chabbi, 25./Fröschl; 36./Miesenböck, 90+2./Rusek

Aufstellungen:

SV Guntamatic Ried: Gebauer; Haring, Marcos, Boateng, Kerhe; Grabher, Grgic, Wießmeier, Durmus; Fröschl (78./Mayer), Chabbi.

Wr. Neustadt: Schierl; Duran, Kobald, Prada; Yavuz (77./Gründler); Cancola (90.Zivotic), Ljubic, Miesenböck, Rusek; Salihi, Stefel (79./Ebenhofer)

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at