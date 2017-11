Auguste Kronheims Holzschnitte in Nordico

Sie ist eine der renommiertesten Künstlerinnen Österreichs: Auguste Kronheim. Ihre Anfänge unternahm die heute 80-Jährige im Mühlviertel. Das Linzer Stadtmuseum Nordico zeigt ihre musealen Werkbestände ab Freitag in einer Ausstellung.

Das Leben geht oft unergründliche Wege. So auch bei Auguste Kronheim. Die gebürtige Niederländerin war bereits als Kind von Zeichnung fasziniert. In den 1940er Jahren übersiedelte sie nach Oberöstereich, um die Volksschule Grundlsee zu besuchen. Dann der Wechsel nach Linz in die Kunstgewerbeschule, wo sie in erster Ehe mit dem bekannten Linzer Maler Fritz Aigner verheiratet war.

Oberösterreich - ein Ort, an dem es die Künstlerin immer wieder hinzieht. So wie Ende der 1960er Jahre als Auguste Kronheim nach zwei Jahren Irland das Mühlviertel zum neuen Zuhause für sich und die beiden Kinder auserwählt.

Außergewöhnliche Holzschnitte

Dort enstehen gleich eine ganze Reihe an Holzschnitten - das Markenzeichen von Auguste Kronheim. Denn das macht den Werkskosmos der heute 80-Jährigen in Wien lebenden Künstlerin aus.

