25-Jähriger bei Unfall mit Reisebus getötet

Auf der Pyhrnpassstraße in Schlierbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat sich am Abend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Ein Auto stieß mit einem Reisebus zusammen. Ein 25-Jähriger aus Gaflenz wurde getötet.

Der Lenker des Autos, ein 27-jähriger Autofahrer aus Pfarrkirchen bei Bad Hall, geriet laut Polizei gegen 21.50 Uhr auf die linke Fahrnbahnseite. Warum, ist noch unklar. Der Wagen prallte frontal gegen einen entgegen kommenden vollbesetzten Reisebus aus Deutschland und wurde weggeschleudert.

laumat.at

Obwohl ein Großaufgebot an Rettungskräften bei der Unfallstelle im Einsatz war, kam für einen der Autoinsassen jede Hilfe zu spät. Der 25-Jährige aus Gaflenz erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lenker musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

laumat.at

Die 28 Passagiere des Reisebusses aus Deutschland und der Buslenker überstanden die Kollision geschockt, aber unverletzt. Sie wurden zur Feuerwehr Kirchdorf gebracht. Mit einem Ersatzbus setzten sie die Reise nach Mazedonien fort.

Die Pyhrnpassstraße musste für die Aufräumarbeiten zwischen Inzersdorf und Kirchdorf mehrere Stunden lang gesperrt werden.