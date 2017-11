Wozabal: Gute Chancen auf Erhalt vieler Jobs

Gute Chancen auf den Erhalt vieler Jobs sehen die Insolvenzverwalter des Textilvermieters Wozabal. Sie gehen davon aus, dass bei einem Verkauf des Unternehmens eine weit höhere Quote möglich wäre als im Insolvenzverfahren.

Es würden auch bereits „interessante und seriöse“ Angebote vorliegen, werden die Insolvenzverwalter in der Austria Presse Agentur zitiert. Sie sehen bei einem Verkauf des Unternehmens eine weit höhere Quote als im Insolvenzverfahren. Ein Fortbestand sowie der Erhalt vieler Jobs wären dann „sehr wahrscheinlich“, heißt es.

Firmenchef will an Sanierungsplan festhalten

Firmenchef Christian Wozabal will aber weiterhin an einem Sanierungsplan festhalten und hat einen Rückzug aus dem Familienunternehmen bisher abgelehnt. Eine außergerichtliche Lösung mit den Gläubigerbanken soll daran gescheitert sein. Wer hinter den seriösen Angeboten steckt, die Interesse am Kauf des Unternehmens gezeigt hätten, wollten die Insolvenzverwalter nicht sagen.

Zunächst sind die Gläubiger am Wort

Zunächst sind aber ohnehin erst einmal die Gläubiger am Wort. Denn solange die Sanierungspläne aufrecht sind, gilt eine Verwertungssperre. Am 28. November können die Gläubiger dann über den Sanierungsplan abstimmen, der eine Quote von 20 Prozent vorsieht.

