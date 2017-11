Junge Wiener stahlen Auto für Fahrt nach OÖ

Mit einem gestohlenen Firmenwagen haben zwei Burschen aus Wien am Montag eine Spritztour nach OÖ unternommen und dabei einen Unfall verursacht. In Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) wurden die beiden von der Polizei gefasst.

So haben sich die 15 und 17 Jahre alten Burschen aus Wien das Ende ihrer illegalen Spritztour wohl nicht vorgestellt. Ihre Betreuer mussten sie im Mühlviertel von der Polizeiinspektion Königswiesen abholen.

Bauer half mit Traktor

Die beiden machten die Spritztour mit einem Firmenwagen, den sie in der Nacht auf Dienstag in Wien gestohlen hatten. In Arbesbach in Niederösterreich kamen sie mit dem Wagen von der Straße ab und landeten in einem Graben. Ein Unfallzeuge kam dem Duo zu Hilfe und zog das Auto mit seinem Traktor zurück auf die Straße. Als der Helfer die Polizei verständigen wollte, flüchteten die Burschen.

Aufwändige Suche nach Flüchtigem

Nach 30 Kilometern entdeckte eine Streife den gesuchten Wagen am Dienstag kurz nach 7.00 Uhr in Schönau im Mühlkreis. Die Verdächtigen sprangen sofort raus und liefen in den Wald. Ein Bursch konnte bereits nach ein paar Minuten festgenommen werden. Bei der Suche nach dem anderen Jugendlichen kamen Suchhunde und die Sondereinheit EGS zum Einsatz.

Nach eineinhalb Stunden wurde er in einem Feld erwischt. Die beiden leben in einer Jugend-WG eines Vereins, der sich um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmert. Wie sich sich herausstellte, sind sie bei der Polizei amtsbekannt.