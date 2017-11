Drei Jugendliche wegen Raubes vor Gericht

Drei Jugendliche müssen sich am Mittwoch in Linz wegen eines schweren Raubes Anfang September in Linz verantworten. Sie hatten eine Frau auf dem Heimweg von der Klangwolke mit einem Messer bedroht, geschlagen und ausgeraubt.

Die drei Burschen sind 14, 16 und 17 Jahre alt. Am Abend des 9. September versuchten sie zunächst gemeinsam, einen anderen Jugendlichen auszurauben. Sie hielten den Burschen im Donauparkgelände an, hielten ihm ein Klappmesser vor und wollten Geld und Handy. Doch dem Burschen gelang es, sich in eine Toilettenkabine zu flüchten, dort einzuschließen und per Handy die Polizei zu rufen.

34-jährige Frau als nächstes Opfer

Das Trio suchte inzwischen das Weite. Doch ihren Plan vom Raub gaben die drei nicht auf - sie beschlossen offenbar, einfach die nächste Passantin zu berauben, die ihnen begegnete. Eine 34-jährige Frau, die nach dem Ende der Klangwolke gegen 23.00 Uhr auf dem Weg zu ihrem Auto war, wurde zu ihrem Opfer. Laut Anklage attackierten die Burschen die Frau, rangen sie nieder und schlugen und traten auch noch auf sie ein, als sie bereits am Boden lag.

Bis zu siebeneinhalb Jahre Haft drohen

Einer der Jugendlichen soll sie auch mit dem Messer bedroht haben. Die drei Räuber sollen der Frau dann ihr Handy im Wert von 250 Euro abgenommen haben und geflüchtet sein. Die Frau musste im Spital versorgt werden. Die Burschen konnten ausgeforscht werden und sind jetzt wegen schweren Raubes angeklagt. Ihnen drohen jeweils bis zu siebeneinhalb Jahre Haft.