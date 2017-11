„Analog statt digital“ in der Landesbibliothek

Analog statt digital lautet das Motto in der Oö. Landesbibliothek, zumindest was altehrwürdige Schriften aus der Zeit vor über 500 Jahren betrifft.

Und diese Schriften dürften beim Publikum gefragt sein, geht doch die kleine aber feine Veranstaltungsreihe „Wir blättern für Sie um“ heuer in die zweite Runde.

Antiquarisches Schmuckkästchen wird geöffnet

Blättern in längst vergangener Zeit. Denken, was die Menschen damals gedacht haben. Unter dem Titel „Bibliothek pur“ öffnet die Oö. Landesbibliothek ihr antiquarisches Schmuckkästchen und präsentiert Literatur, die vor allem etwas fürs Auge ist. Denn egal, ob 580 Jahre alte Holzschnitte, aufwändige Buchmalereien oder prunkvolle Handschriften - an fünf Abenden wird eine Bibliothek der besonderen Art präsentiert.

Schrift als Gedächtnis der Menschheit

Obwohl uns heute die digitale Welt fest im Griff zu haben scheint, steht eines fest: Die Schrift ist nach wie vor das Gedächtnis unserer Menschheit. Die Reihe „Wir blättern für Sie um“ startet am Mittwoch in der Oö. Landesbibliothek.

