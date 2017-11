Kursänderung von SPÖ bei Mindestsicherung

Die Linzer SPÖ hat am Dienstagvormittag in einer Pressekonferenz in Linz eine Kursänderung in Sachen Mindestsicherung angekündigt. Man fordere eine Aufsplittung, so Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Erstmals gebe es mehr Asylberechtigte als Österreicher unter den Linzer Bezieherinnen und Beziehern der Mindestsicherung, deshalb fordere man eine Aufsplittung, so Luger. Das heißt: Mindestsicherung nur noch für Inländer und bereits ansässige Ausländer.

ORF

Eigene Sicherung und Residenzpflicht

Flüchtlinge und EU-Ausländer sollen stattdessen eine eigene Sicherung erhalten mit Sachleistungen und einer Residenzpflicht (räumliche Aufenthaltsbeschränkung, die von der Behörde festgelegt wird, Anm.) an einem Wohnort, so Luger im Gespräch mit ORF-Redakteur Thomas Psutka.

Das Modell enthalte natürlich Elemente wie Wohnraumversorgung, Nahrung, Kleidung, Taschengeld, aber dazu sofort vereinbarte Maßnahmen, wie etwa Deutsch zu lernen oder eine Ausbildung zu machen. „Im Gegensatz zur Mindestsicherung, wo das nacheinander passiert, soll das gleichzeitig mit dem Beginn der Leistungen des Staates gestartet werden.“

„Damit nicht alle in die größeren Gemeinden und Städte drängen“, so Luger

Kritiker sehen in der Residenzpflicht eine Beschränkung des Menschenrechtes auf Bewegungsfreiheit.