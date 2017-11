In Linz bangen 1.000 Mieter um Wohnungen

In Linz bangen rund 1.000 Bewohner einer Siedlung um ihre Wohnungen. Weil die Häuser bereits über 80 Jahre alt sind, sollen sie neu gebaut werden, so die GWG. Eine Bürgerinitiative wehrt sich dagegen.

Sie wohnen seit Jahrzehnten in ihren Wohnungen in der Wimhölzel-Hinterland-Siedlung in Linz - jetzt sollen die Bewohner der rund 400 Wohnungen der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz (GWG) zumindest vorübergehend umziehen, weil die Häuser neu gebaut werden sollen.

„Vor allem die Älteren haben Angst“

Das Gerücht schwebe wie ein Damoklesschwert über der Siedlung „vor allem die älteren Bewohner haben Angst“, so die Sprecherin einer Bürgerinitiative, Danijela Grabez. Statt die Siedlung abzureißen und neu zu bauen, schlägt sie eine Sanierung vor - „Das Dach müsste seit 20 Jahren schon saniert werden“.

Doch damit wäre es nicht getan, heißt es auch seitens der zuständigen Wohnungsgesellschaft GWG. Die Häuser der Siedlung sind 86 Jahre alt, in einigen Wohnungen gibt es nicht einmal ein Badezimmer und auch viele Fenster müssten für einen besseren Wärmeschutz getauscht werden. Eine Sanierung würde sich nicht rentieren, heißt es auch in einem aktuellen Gutachten.

Entscheidung im Dezember

GWG-Sprecher Wolfgang Pfeil sagte im Gespräch mit dem ORF OÖ, „da die wirtschaftliche, aber auch die technische Lebensdauer der Objekte bereits erreicht beziehungsweise überschritten ist, wird ein entsprechender Beschluss zu fassen sein“. Dieser werde im Dezember gefällt.

Wenn für einen Abriss entschieden werde, soll es für die betroffenen Bewohner Ersatzwohnungen geben, teurere Mieten im Neubau sollen mit Beihilfen leistbarer werden, hieß es seitens der GWG am Dienstag.

Link: