Mahnmal für abgeschossene Luchse

Im Nationalpark Kalkalpen wird in Zukunft ein Luchsmahnmal an illegale Abschüsse der Wildkatzen erinnern. Entworfen wurde die Skulptur vom tschechischen Kunstschmid Karel Bures.

Die Luchs-Skulptur ist jetzt am Hintergebirgsradweg an jener Stelle errichtet worden, wo im Jahr 2011 das Schweizer Luchsmännchen Juro in die Freiheit entlassen worden war.

Es steht schlecht um das Überleben der Luchse

Eisern hält er die Stellung: der lebensgroße Luchs des tschechischen Kunstschmids Karel Bures, der mit der geschmiedeten Skulptur auf der Tradition der Eisenwurzen aufbaut, so Franz Sieghartsleitner vom Nationalpark Kalkalpen.

Nationalpark Kalkalpen/Franz Sieghartsleitner

Und Nationalparkdirektor Erich Mayrhofer meint: Das Mahnmal solle in Zukunft entweder daran erinnern, dass an dieser Stelle die Wiederansiedelung der heimischen Wildkatze ihren Anfang nahm - oder aber daran, dass durch die Ignoranz einiger Menschen die Luchse ein weiteres Mal ausgerottet wurden. Denn es steht schlecht um das Überleben der Nationalpark-Luchse, die unter anderem durch illegale Abschüsse gefährdet sind. Besonders die männlichen Tiere - „Kuder“ genannt, sind verschwunden - auch Juro. An ihn erinnert nun aber sein schmiedeeisernes Ebenbild.