Prozess: Ehefrau mit Stromkabeln angegriffen

In Steyr steht am Montag ein 74-jähriger Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der Pensionist soll Anfang 2016 zweimal versucht haben, seine Frau mit Stromstößen zu töten. Dem Mann drohen 20 Jahre bis lebenslange Haft.

Durch einen anonymen Brief erfuhr die Polizei im Februar 2016 von den Angriffen. Der 74-jährige Verdächtige wurde verhaftet. Konkret wird ihm vorgeworfen, im Jänner und Februar 2016 zweimal versucht haben, seine Frau mit Stromstößen umzubringen. Mehr dazu in „Festnahme nach zwei Mordversuchen“ (ooe.ORF.at ; 27.02.17)

Zwei Angriffe mit Elektrokabel

Der Mann soll einmal im Bad seine Frau mit einem stromführenden Kabel berührt haben. Zurück blieben Strommarken am Oberkörper. Ein Woche später soll er erneut versucht haben, die Frau zu töten.

fotokerschi.at

Der Mann zeigt sich teilweise geständig: Die erste Attacke im Bad gab er zu, sagte aber, es sei ein Unfall gewesen. Den zweiten Angriff bestritt er. Erst als ein Gutachten bestätigte, dass man mit einem solchen Stromkabel jemanden töten kann, wurde Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Inzwischen ist er nach einer Haftbeschwerde wieder auf freiem Fuß.

Aussagen der Sachverständigen entscheidend

Beim Verfahren am Montag muss sich der 74-jährige Steyrer am Steyrer Landesgericht verantworten. Entscheidend werden dabei die Aussagen der beiden Sachverständigen sein, ob man jemanden mit solchen Stromstößen hätte töten können. Dem Mann drohen bei einer Verurteilung 20 Jahre Haft bis lebenslänglich. Ein Urteil soll am Dienstag fallen.