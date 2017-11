Ein Todesopfer bei Brand in Braunau

In Braunau am Inn sind am Samstagabend mehrere Feuerwehren zu einem Brand in einem Wohnhaus alarmiert worden. Ein Mann wurde leblos in dem Haus gefunden, er soll laut Feuerwehr während des Brandes ums Leben gekommen sein.

Die Flammen schlugen bereits aus dem Gebäude, als die Feuerwehren gegen 19.00 Uhr zu dem hölzernen Haus gerufen wurden. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Daniel Scharinger

Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen leblosen Mann im Haus. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Erst kurz vor 23.00 Uhr konnten die Feuerwehren Brand aus geben. Sowohl Brand- als auch Todesursache sind noch unbekannt. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt.