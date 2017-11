Tierquäler schoss Katze in den Kopf

Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei im Bezirk Urfahr Umgebung: Ein Unbekannter schoss einer Katze in den Kopf. Das schwer verletzte Tier musste nach Stunden eingeschläfert werden, berichtet die Landespolizeidirektion.

In der Ortschaft Innernschlag in Zwettl an der Rodl trauert ein Pensionist um sein Haustier. „Trixi“, so der Name der weiblichen Katze, dürfte nach dem Kopfschuss noch mehrere Stunden gelebt haben. Das Tier wurde noch lebend gefunden und versorgt.

Nach Stunden musste Trixi aber wegen den Folgen des Schusses eingeschläfert werden, so die Landespolizeidirektion. Zu dem tödlichen Angriff dürfte es vermutlich zwischen dem vergangenen Dienstag und Mittwochmittag gekommen sein. Der Tierquäler ist den Ermittlern noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.