Beamtengehälter: Am Montag weitere Gespräche

Oberösterreich will wie berichtet bei der Erhöhung der Beamtengehälter nicht mitziehen. 2,33 Prozent sind für Landeshauptmann Thomas Stelzer zu viel. Am Montag sind die zuständigen Gewerkschafter bei Stelzer eingeladen.

Mit dem Alleingang sorgte die schwarz-blaue Landesregierung für Empörung unter den Verhandlern. Mehr dazu in „Streit um Gehaltsabschluss der Beamten“ (ooe.ORF.at)

Abschluss nicht „maßvoll“

Aus Spargründen will das Land nur 1,0 Prozent mehr zahlen. Der jetzige Gehaltsabschluss ist laut Stelzer nicht „maßvoll.“ Nun soll nachverhandelt werden: Die Personalvertreter seien für neue Diskussionen am Montag eingeladen. "Mir ist wichtig, dass wir insbesondere für kleinere und mittlere Einkommen eine spürbare Erhöhung erreichen“, so Stelzer.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) geht im Ö1-Morgenjournal nicht davon aus, dass die anderen Bundesländer dem oberösterreichischen Vorbild folgen werden.

Die drei Gewerkschaften riefen zu einer Demonstration am 5. Dezember auf, um die Übernahme des Bundesabschlusses zu erreichen. Zudem läuft eine Unterschriftenaktion.