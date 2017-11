Die Wünsche von Oberösterreichs Familien

Wie geht es Familien in Oberösterreich? Mit welchen Leistungen des Landes sind sie sehr oder weniger zufrieden, was wünschen sich Familien von der Politik? Antworten bietet eine aktuelle Familien-Umfrage des Landes.

Alle zwei Jahre lässt das Familienreferat des Landes eine Familien-Umfrage durchführen. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse präsentiert. Über die aktuelle Situation von Familien wurden insgesamt tausend Frauen und fünfhundert Männer in Oberösterreich befragt. Im Blick auf die Leistungen des Landes, wird etwa die Gratis-Schikarte für Kindergärten und Schulen von Eltern besonders geschätzt, aber auch die Oberösterreichische Familienkarte.

OÖ. Tourismus/Erber

Der Aussage „Oberösterreich ist ein kinderfreundliches Land“ stimmen insgesamt 92 Prozent der Befragten zu. 98 Prozent würden sich wieder für Kinder und Familie entscheiden. Für Familienreferent und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) ist genau das, „der Kern der ganzen Befragung, dass das (Familie, Anm.d.Red.) zum Glücklichsein dazugehört.“

Familien wünschen sich weniger Steuern

Dennoch gibt es auch Verbesserungswünsche der Familien an die Politik, auf die Michael Schöfecker, von der Statistik-Abteilung des Landes einging: „An erster Stelle liegt eine ‚bessere Anrechnung der Familienarbeit für die Pension‘, an zweiter Stelle der Wunsch nach einer ‚geringeren Besteuerung der Familien‘ und an dritter Stelle, eine noch ‚bessere finanzielle Unterstützung durch den Staat‘.“

Auf die offene Frage, wo es eine bessere Unterstützung für die Familien geben solle, gibt es in der Umfrage die meisten Antworten für die Themenbereiche „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, „Finanzielles“, angeführt vom Bereich „Kinderbetreuung“. 44 Prozent der Befragten wünschen sich hier eine bessere Unterstützung.

Kritik von Grünen

Eine Reaktion auf die Familienumfrage gab es nach deren Präsentation von den Grünen. Der Grüne Familiensprecher und Landtagsabgeordnete Stefan Kaineder kritisiert in einer Aussendung den Kurs der schwarz-blauen Landesregierung. Die Familien würden finanzielle Hilfe und eine bessere Kinderbetreuung wollen, die Regierung kassiere hingegen für die Nachmittagsbetreuung und torpediere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, heißt es darin unter anderem.