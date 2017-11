Erster 3D-Zebrastreifen Österreichs in Urfahr

Durch eine optische Täuschung wirkt der Schutzweg in der Linken Brückenstraße, als würde er schweben. Der Übergang soll die Aufmerksamkeit der Autofahrer für Fußgänger erhöhen.

Und so wirkt der 3D-Zebrastreifen: Die Streifen wurden mit Schatten umgeben und sehen aus der Perspektive des Autofahrers so aus, als würden weiße Balken über der Straße schweben. Das sorgt für besondere Aufmerksamkeit der Lenker und soll damit die Sicherheit am Fußgängerübergang erhöhen.

Der 3D-Effekt des Zebrastreifens auf der Linken Brückenstraße ist allerdings nur in eine Richtung sichtbar, daher ist er hauptsächlich für Einbahnen geeignet. Wenn sich die neue Markierung bewährt, soll sie auch an anderen Stellen angewandt werden, so Verkehrsstadtrat Markus Hein (FPÖ). Die Idee dazu stammt aus Island.