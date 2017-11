Verschütterter Mann in Wendling gerettet

In Wendling im Bezirk Grieskirchen ist ein Mann beim Bauen eines Hauses in einen Baugraben gestürzt. Er musste von einem Großaufgebot an Einsatzkräften befreit werden.

Der Mann baute gerade ein Haus und hat am Freitag mit einigen Helfern gearbeitet als das Unglück geschah, sagt Sebastian Feischl von der Feuerwehr Wendling. Bei Grabungsarbeiten für die Entwässerung sei das Erdreich auf der Seite eingestürzt: "Der Mann ist in einem bis zu zwei Meter tiefen Graben gestanden und wurde zunächst bis zum Kopf verschüttet.“

laumat.at/Matthias Lauber

Kurze Zeit bewusstlos

Die Helfer des Mannes verständigten die Feuerwehr, er war kurze Zeit bewusstlos. Auch Polizei und Rettung waren wenig später vor Ort. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei der Mann ansprechbar gewesen. Der 35-jährige wurde ins Klinikum Wels gebracht.