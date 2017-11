Mauthausen erhält zweite Donaubrücke

In Mauthausen wird es in Zukunft zwei Donaubrücken geben. Darauf haben sich am Freitag die Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich geeinigt. Etwas stromabwärts von der bestehenden Brücke soll eine neue errichtet werden.

Der Standort für die neue Brücke war immer der Wunsch Oberösterreichs. Wenn dieser Bau fertig ist, werde aber auch die vorhandene Brücke erneuert, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Der Bau der beiden Brücken soll 124 Millionen Euro kosten, Oberösterreich übernimmt 55 Prozent dieses Betrags. Baubeginn für die neue Verbindung zwischen Ober- und Niederösterreich soll 2024 sein.

Link: