Stau in Linz: ÖAMTC fordert Konzepte

Täglich stauen sich 150.000 Pendler ihren Weg nach Linz. Dabei bleiben in manchen Gemeinden viele Pendlerparkplätze ungenützt, während in anderen Abstellplätze fehlen. Der ÖAMTC analysierte dies und fordert neue Konzepte.

Das Gefühl „nichts geht mehr“ kennen Pendler, die sich jeden Morgen auf den Weg in die Landeshauptstadt machen und sich auch nach der Arbeit wieder heimstauen. Speziell aus dem Norden stockt der Verkehr. Das müsste nicht sein, so Karl Pramendorfer, Präsident des ÖAMTC Oberösterreich: „Die Ursachen liegen bei uns selbst, und es ist nicht nur die Schuld der Politik. Man hat im Grunde genommen zu wenig erkannt, dass wir eigentlich die privaten Verkehrsmittel in einem überwiegenden Maß nutzen und die Entscheidungen, die dafür notwendig sind, alle viel zu spät getroffen worden sind.“

Oft zu wenig Pendlerparkplätze vorhanden

Zu sagen „nutzen Sie den öffentlichen Verkehr“, sei keine Lösung. Denn dort, wo es gute öffentliche Anbindungen gibt, seien zu wenig Pendlerparkplätze vorhanden, an anderen Ecken bliebe der Großteil leer. Konkret seien dies 1.200 Park&Ride-Plätze. Verglichen mit den 150.000 täglichen Pendlern sei dies ein Tropfen auf den heißen Stein.

Daher fordert Josef Thurnhofer, ÖAMTC-Landesdirektor: „Erstens die Parkplatzkapazitäten zu erweitern. In den Gemeinden draußen bewusst machen, wo Parkplatzkapazitäten da sind und diese dann auch tatsächlich nützt. In den Betrieben das Bewusstsein für Fahrgemeinschaften und für die Nutzung des Öffentlichen Verkehrs schaffen.“

Verbesserung in weite Ferne gerückt

Eine Verbesserung der Verkehrssituation für Autofahrer sei in weite Ferne gerückt: Der Pendlerparkplatz am Urfahraner Jahrmarktgelände wurde aufgelassen, die Planung der zweiten Schienenachse geriet ins Stocken und auch rund um die Ostumfahrung gibt es wieder Diskusssionen, so Pramendorfer. Deshalb müsse die Politik mit den Gemeinden einen konkreten Plan machen und diesen zeitnahe umsetzen.

