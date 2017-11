Linzer Juwelierräuber gefasst

Am Flughafen in Malmö hat die schwedische Polizei einen von vier Räubern gefasst, die im Juli einen Juwelier in der Linzer Fußgängerzone überfallen haben.

Der 37-jährige Serbe, nach dem international gefahndet wurde, befindet sich bereits in der Justizanstalt Linz, teilte die Polizei OÖ am Freitag mit. Er war schon 2009 in Dänemark wegen Raubes auf ein Schmuckgeschäft verurteilt worden.

Festgenommener gestand die Tat bereits

DNA-Spuren am Tatort hatten die Kriminalisten zu dem einschlägig Vorbestraften geführt. Am 20. Oktober wurde er dann in Schweden geschnappt, am 10. November nach Oberösterreich ausgeliefert. Der Festgenommene hat laut Polizei bereits den Überfall in Linz gestanden. Chronische Geldknappheit habe er als Motiv angegeben. Nach seinen drei Komplizen wird noch gefahndet.

Polizei

Angestellte mit Waffe bedroht

Am Vormittag des 20. Juli hatten die vier Täter zugeschlagen. Sie betraten den Juwelier, einer von ihnen riss eine Angestellte zu Boden und bedrohte eine zweite mit einer Waffe. Währenddessen zertrümmerten die anderen mit einem Vorschlaghammer Vitrinen und steckten nur besonders wertvolle Uhren sowie Schmuck ein. Danach flüchteten sie mit einem Auto. Seitdem ermittelt das Landeskriminalamt.