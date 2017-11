Gekränkter Autofahrer zog Waffe

Szenen wie aus einem Film haben sich Donnerstagabend in Wels abgespielt. Dort hatten zwei Frauen mit ihrem Auto den Wagen zweier junger Männer überholt. Die Burschen fühlten sich gekränkt, und plötzlich war eine Waffe im Spiel.

Die beiden jungen Männer wurden in der Welser Innenstadt von einem Auto überholt, in dem zwei junge Frauen saßen, das kränkte sie offenbar in ihrem Stolz. Der 20-jährige Fahrer stieg aufs Gas und raste an dem Auto der Frauen wieder vorbei. Was dann kam, glich einer Szene aus Hollywood, so Polizeisprecher Friedrich Stadlmayr gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Plötzlich zog ein Bursch eine Waffe und hat aus dem Auto heraus auf die Frauen gezielt.“ Der 19-jährige drückte aber nicht ab. Wenig später war die Polizei vor Ort, so Stadlmayr.

„Wollten cool sein und brutal wirken“

Die zwei Burschen konnten von den Beamten gestoppt werden. Eine Softgun wurde sichergestellt, also keine echte Waffe. Trotzdem hatten die jungen Männer den Frauen, 21 und 22 Jahre alt, einen gehörigen Schrecken eingejagt, so Stadlmayr: „Als Rechtfertigung gaben sie an, dass sie eigentlich nur ‚cool‘ sein und brutal wirken wollten.“

Männer zunächst festgenommen

Das brachte ihnen eine Festnahme ein. Noch in der Nacht wurden die Männer jedoch wieder freigelassen, sie werden auf freiem Fuß angezeigt.