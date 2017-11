Kompromiss für geplante Tiefgarage

Einen Kompromiss gibt es im Streit um eine geplante Tiefgarage unter dem Andreas Hofer Park südlich des Linzer Hauptbahnhofs. Nach Anrainerprotesten werde die Garage verlegt, hieß es am Donnerstag seitens der Stadt.

Begonnen hat der Kampf um den Andreas Hofer Park schon im vergangenen Jahr. Als die ersten Bäume fielen, wurden die Anrainer auf die Baupläne aufmerksam. Geplant war eine Tiefgarage unter dem öffentlichen Andreas Hofer Park - vor allem für die Arbeitskräfte eines Baukonzerns. Die Anrainer gründeten einen Verein zur Rettung der grünen Insel und sammelten mehrere Tausend Unterschriften.

ORF

Tiefgaragenprojekt verlegt

Jetzt wurde mit Bauherren, Gegnern und Stadt Linz ein Kompromiss erzielt, so der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FPÖ) in einer gemeinsamen Medienaussendung. Die Tiefgarage wird jetzt an der Ecke Brucknerstraße/Hasnerstraße gebaut. Dafür seien zwar Leitungsumlegungen nötig, die das Projekt komplizierter und teurer machten, dafür würden aber alle hinter der Lösung stehen, hieß es.

Allen Beteiligten sei wichtig gewesen, ein klares Signal in Richtung Anwohner zu senden, so Luger und Hein unisono. Nun könne der Park erhalten bleiben, und es gebe zusätzliche Parkplätze, damit sei allen Interessen gedient.

Positive Reaktion von Parteien

Für Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) war es höchst an der Zeit für eine positive Lösung - die man früher hätte haben können, wenn man von Beginn an nach Alternativen gesucht hätte, so Baier. Der Wirtschaftssprecher der Grünen Linz, Bernhard Seeber, sprach von einer erfreulichen Wende in dem Tiefgaragenstreit, die er vor allem dem enormen Einsatz der Bürger zuschreibt.

