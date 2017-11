Landes-Pflegeeinrichtungen neu strukturiert

Das Land Oberösterreich organsiert die Struktur der Pflegeeinrichtungen des Landes neu, so eine Aussendung vom Land OÖ am Donnerstag. Vier Pflegezentren werden in Zukunft vom Krankenhausbetreiber gespag, mitbetreut.

Die Pflege- und Betreuungszentren in Christkindl bei Steyr, Schloss Cumberland in Gmunden, Schloss Gschwendt in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) und Schloss Haus in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt), die bis jetzt vom Land Oberösterreich verwaltet wurden, werden ab 1. Juli 2018 von der gespag geführt. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ein „logischer Schritt“: „Wir führen zusammen, was zusammengehört“.

„Qualität kann ausgebaut werden“

Die gespag habe in diesem Bereich viel Sachkompetenz und daher sei er sehr zuversichtlich, dass die Qualität der Pflege für die Bewohner der Landespflege- und Betreuungszentren noch weiter ausgebaut werden könne. Deutliche Einsparungen von dieser Maßnahme erhofft sich Landeshauptmannstellvertreter Michael Strugl (ÖVP). Er betonte in der Medienaussendung, dass sich für die 540 Mitarbeiter nichts verändern wird.

Auch für Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) ein sinnvoller Schritt, da die fachliche Aufsicht bei der Sozialabteilung des Landes bleibt. 24 Millionen Euro pro Jahr koste der laufende Betrieb in dem insgesamt 470 Bewohner betreut werden. Betont wurde aber auch, dass alle vier Standorte erhalten bleiben.

Link: