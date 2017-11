Stadtmuseum Nordico soll erhalten bleiben

Spekulationen ranken sich um geplante Umstrukturierungen der Landesmuseen, Gerüchteweise wurde auch von der Schließung des Linzer Stadtmuseums Nordico berichtet. Das werde definitiv nicht der Fall sein, betonte am Donnerstag die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Lang-Mayerhofer sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Grundsätzlich sind wir offen für jegliche Zusammenarbeit, wo es inhaltlich zwischen Stadt und Land Sinn macht. Wir sind auch offen, über einen gemeinsamen Träger einer Museumslandschaft nachzudenken. Aber eine Schließung unseres Stadtmuseums Nordico steht für uns nicht zur Diskussion.“

Erfolgreichstes Jahr seit Linz09

Dem Nordico, das mit mehr als 20.000 Besuchern heuer das erfolgreichste Jahr seit dem Kulturhauptstadtjahr Linz09 absolviert hat, gelinge es immer wieder aufs Neue, Geschichte mit modernem Blick aufzuarbeiten, so der Linzer Kulturdirektor Julius Stieber. Er versicherte, dass die Führungsebenen von Lentos und Stadtmuseum in die Gespräche mit der Kulturdirektion das Landes OÖ selbstverständlich miteinbezogen werden: „Ich muss aber dazusagen, dass wir erst am Beginn der Verhandlungen stehen, mit offenem Ausgang. Das möchte ich auch betonen.“

Ab 1. Jänner aus Stadtverwaltung ausgegliedert

Ab 1. Jänner 2018 werden das Kunstmuseum Lentos und das Stadtmuseum Nordico - wie bereits vor einem Jahr angekündigt - aus der Stadtverwaltung ausgegliedert. Dafür soll es noch im November den nötigen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat geben.

