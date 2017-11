Traktorabsturz bei Holzarbeiten

Bei Holzschlägerungsarbeiten in Leopoldschlag (Bezirk Freistadt) hat eine Verkettung unglücklicher Umstände zu einem schweren Unfall geführt. Ein Mann kam dabei unter einem Traktor zu liegen.

Ein 60-jähriger Landwirt war am Mittwoch damit beschäftigt, in seinem Wald in Leopoldschlag einen Baum zu fällen. Genau in dem Moment näherte sich ein ebenfalls 60-jähriger Mann mit seinem Traktor. Durch Zurufe und Handzeichen machte der Holzarbeiter auf den fallenden Baum aufmerksam.

15 Meter über Böschung gestürzt

Der Traktorfahrer versuchte auszuweichen - sein Fahrzeug geriet dabei aber so weit nach links, dass es 15 Meter weit über eine Böschung stürzte. Der Mann versuchte zwar noch abzuspringen, kam aber unter dem Traktor zu liegen. Er konnte herausgezogen werden und wurde ins Krankenhaus nach Freistadt gebracht.