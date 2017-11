Selbstfahrende Autos im nächsten Jahrzehnt

Im nächsten Jahrzehnt werden selbstfahrende Autos, Lkws und Busse zum Straßenbild gehören, waren Autohersteller, Zulieferer und Forscher bei der internationalen Tagung „automotive“ in Linz überzeugt.

Autos sollen in Zukunft nicht nur selbst fahren können, sondern auch mit Worten oder über das Handy gesteuert werden - so die Prognose der Autohersteller, Zulieferer und Forscher bei der jährlichen Tagung „automotive“ in Linz, die vom Automobil-Cluster der oberösterreichischen Wirtschaftsagentur Business Upper Austria organisiert wird.

Sicherheit der künstlichen Intelligenz überlassen

Der auf künstliche Intelligenz spezialisierte Bioinformatiker Sepp Hochreiter von der Johannes Kepler Universität spricht von „ungeahnten Möglichkeiten“. Fahrziel und Geschwindigkeit gebe der Mensch vor, aber die technischen Sachen wie Überholen auf der Autobahn und Vorsicht beim Fahren sollte man der künstlichen Intelligenz überlassen.

„Sehr, sehr gute Leute in dieser Industrie“

Die in Oberösterreich stark vertretene Autozuliefer-Industrie werde sich den bevorstehenden Veränderungen anpassen, meint Rudolf Mark, der für den Beirat des Automobil-Clusters spricht und einen metallverarbeitenden Betrieb in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) leitet. Die sehr, sehr guten Leute in dieser Industrie seien eine Stärke von Österreich und Oberösterreich, und dadurch könne man sich den neuen Anforderungen anpassen und erfolgreich sein.

Nicht mehr allzu lange werde es dauern, bis selbstfahrende Autos auf unseren Straßen verbreitet im Einsatz sein werden - vom nächsten Jahrzehnt ist bei der Tagung die Rede.