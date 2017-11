Paketfahrer erfand versuchten Überfall

Aus Ärger über die Fahrweise eines anderen Lenkers hat ein Paketzusteller einen Raubüberfall erfunden. Der Paketfahrer tischte der Polizei eine wilde Geschichte auf, die auch noch eine Verfolgungsjagd und eine Kollision enthielt.

Nachdem der 34-jährige Paketfahrer aus dem obersteirischen Bezirk Liezen in der Nacht auf Mittwoch bei der Polizei in Kirchdorf an der Krems Anzeige erstattet hatte, konfrontierte die Exekutive den vom Zusteller beschuldigten 45-Jährigen aus Steyrling mit den Vorwürfen. Die Einvernahme von „Täter“ und „Opfer“ ergab, dass die Geschichte nicht stimmte, es habe auch keine Kollision der Fahrzeuge gegeben, so die Ermittler.

„War überlastet und verärgert“

Der Paketzusteller rechtfertigte sich damit, dass er überlastet gewesen sei und sich über die Fahrweise des 45-Jährigen geärgert habe. Er wird wegen des Verdachts der Verleumdung und des Vortäuschens einer mit Strafe bedrohten Handlung der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt. Dem Mann drohen bis zu fünf Jahre Haft.