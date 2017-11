Mehr Cityjets in neuem ÖBB-Fahrplan

Mit 10. Dezember tritt der neue Zugfahrplan der ÖBB in Kraft. Am Dienstag wurden Neuerungen, wie ein Frühzug von Wels nach Wien-Schwechat zum Flughafen und zusätzliche Cityjets, vorgestellt.

Die Neuerungen betreffen den Fern- und Nahverkehr der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Unter anderem werden durch den Fahrplanwechsel im Bahnhof Wels um sechs Railjets mehr als bisher halten. ICE-Halte wird es hingegen in Wels nur mehr in der Früh und am Abend geben, bei den ersten und letzten Zügen an einem Tag. Und, ebenfalls zu den Tagesrandzeiten hält künftig auch in Schärding ein ICE.

ÖBB/Loidl

Um 5.57 Uhr in Wien-Schwechat

Eine Neuerung ist außerdem ein Frühzug ab Wels nach Wien-Schwechat, so ÖBB-Regionalmanager Paul Sonnleitner, „wo wir um 5.57 Uhr schon beim Flughafen in Wien sind und somit die Morgenflüge erreichen können“. Infrastrukturlandesrat Günter Steinkellner (FPÖ) wies darauf hin, dass mit dem neuen Fahrplan insgesamt das Angebot im Regionalverkehr in Oberösterreich um fast 30.000 Zugkilometer erweitert werde: „Eine Verbesserung für die Pendler im Zentralraum, aber genauso auf der Mattigtalbahn“.

„Manchmal geht es mit dem Takt nicht“

Zugleich räumte Steinkellner aber ein, dass es auch Probleme gibt, und man es beim Regionalverkehr nicht allen recht machen könne. „Manchmal geht es mit dem Takt nicht“, als Alternative würden Begleitmaßnahmen eingesetzt und Steinkellner führte die Busse für Teichstätt oder Achenlohe (Bezirk Braunau) als Beispiel an.

Im Nahverkehr haben die ÖBB heuer übrigens ihre Cityjet-Flotte um neun moderne Garnituren erweitert, damit sind aktuell 16 Cityjets in Oberösterreich im Einsatz. Und noch ein Detail für Pendler: Ab sofort können Monats- und Wochenkarten auch über die ÖBB-App oder Online gekauft werden.

