Kalliauer: Arbeitnehmer als Steuerkraft

Bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer Oberösterreich am Dienstag unterstrich Präsident Johann Kalliauer einmal mehr die Wichtigkeit der Pflichtmitgliedschaft für die Kammer. Er hob aber auch die Leistungen und Steuerkraft der Arbeitnehmer hervor.

Die Beschäftigten in Oberösterreich seien die mit Abstand größten Steuerzahler, die Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und Pension zum Großteil selber zahlen würden. Und dennoch würden ihre Leistungen von konservativen und populistischen Kräften sowie von sogenannten Experten permanent in Frage gestellt werden, kritisierte Präsident Johann Kalliauer bei seiner Rede im gut gefüllten Saal der Arbeiterkammer in Linz.

Vermögensverteilung für AK ungerecht

Nicht nur das Steueraufkommen, auch die Verteilung des Vermögens sei ungerecht. Eine Millionärssteuer müsse dringend eingeführt werden. Die Unternehmer im Land hätten heute das erfolgreichste Exportjahr seit Menschengedenken verkündet. Dabei vermisse Kalliauer, dass sie diesen Erfolg den Mitarbeitern zu verdanken haben.

Sie leisten eine Milliarde Arbeitsstunden und 50 Millionen Überstunden. Jeder einzelne erziele 100.000 Euro Wertschöpfung, rechnete Kalliauer vor.

