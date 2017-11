Sexuelle Übergriffe: Ein Asylwerber belastet

Um 14.00 Uhr hat die Polizei am Dienstag in der Landespolizeidirektion in Linz Details zu drei Sexualstraftaten der jüngsten Zeit präsentiert. Für alle drei Fälle soll nach bisherigen Ermittlungen ein Asylwerber verantwortlich sein.

Der 21-Jährige aus Afghanistan soll in der Nacht auf den 1. November auf der Straße versucht haben, über eine 19-Jährige herzufallen, die gerade am Heimweg von einer Veranstaltung war. Die Frau wehrte sich heftig. Sie zerkratzte dem Angreifer das Gesicht und schlug ihn in die Flucht. Wenige Minuten später griff ihn dann die Polizei auf.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Der 21-Jährige wurde aufgrund von DNA-Spuren überführt, so Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und Stadpolizeikommandant Karl Pogutter. Der Beschuldigte gab diese zwar diese eine Tat zu. Nicht geständig war er bis jetzt zu zwei weiteren Taten von Anfang Oktober, so Pogutter. In der Nacht auf den 1. Oktober soll er einer 30-jährigen Frau, die ihr Handy verloren hatte und es auf der Straße suchte, Hilfe angeboten haben. Er lockte sie zu einem Skaterpark im Donaupark und soll sie dort vergewaltigt haben, so der Vorwurf.

Wenige Tage später kam es zu einem weiteren Übergriff, den die Polizei als versuchte Vergewaltigung einstuft: Er soll eine 22-Jährige von der Nibelungenbrücke weg bis nach Hause verfolgt und im Eingangsbereich des Gebäudes bedrängt haben. Das Opfer konnte aber flüchten.