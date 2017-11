Sozialarbeiterinnen mit dem Umbringen bedroht

Ein 15-Jähriger hat zwei Sozialbetreuerinnen in Vöcklabruck mit dem Umbringen bedroht. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Vergangenen Freitag drohte er einer 24-Jährigen in einem Streitgespräch in seiner Unterkunft, hielt ihr ein Küchenmesser vor und wollte Geld von ihr haben. Am Montag äußerte er gegenüber einer anderen Betreuerin, dass er eine weitere Frau „auch noch umbringen“ werde, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach Einvernahme geflüchtet

Daraufhin wurde die Exekutive gerufen. Die Beamten nahmen den amtsbekannten Burschen mit auf die Polizeiinspektion. Nach der Einvernahme flüchtete der 15-Jährige. Einmal rannte er noch weg, als Polizisten ihn im Zuge der Fahndung entdeckten, dann konnten sie ihn festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.