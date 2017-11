Verdächtiger nach Bombendrohung ausgeforscht

Einen Durchbruch gibt es bei den Ermittlungen nach einer Bombendrohung Ende September in Wels. Es gebe einen Verdächtigen, so Staatsanwältin Birgit Ahamer.

Ahamer bestätigte am Dienstag gegenüber dem ORF Oberösterreich einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“. Wegen der Bombendrohung musste am 23. September ein Konzert am Welser Messegelände abgebrochen werden, 5.800 Menschen wurden ins Freie gebeten. Sprengstoff wurde nicht gefunden.

Weitere Details werden nicht bekannt gegeben

Die Suche nach dem unbekannten Anrufer gestaltete sich schwierig, jetzt gibt es aber eine heiße Spur. Weitere Details werden jedoch nicht bekannt gegeben. Die Welser Staatsanwältin betont, dass es bis zur Festnahme aber sicher noch dauern werde.

