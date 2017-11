Großbrand auf Bauernhof im Mühlviertel

Kurz vor Mitternacht ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) im Heustadl über einem Stall Feuer ausgebrochen. 100 Helfer wurden zum Löschen angefordert.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wirtschaftstrakt des Bauernhofs in Ulrichsberg bereits in Vollbrand. Um den Brand in den Griff zu bekommen, war eine zweite Löschleitung notwendig. Die wurde mühsam von einem entfernten Fischteich aufgebaut, wie Einsatzleiter Martin Grininger gegenüber dem ORF Oberösterreich sagte. Außerdem musste die Feuerwehr Rohrbach mit der Drehleiter angefordert werden, um von oben an die Flammen heranzukommen.

Tiere konnten gerettet werden

Stundenlang waren die gut 100 Helfer in der Nacht im Einsatz. Die Kühe aus dem Stall unter dem Heustadl konnten gerettet werden. Der Wohnbereich blieb aufgrund von Brandschutzwänden unversehrt. Dienstagfrüh war noch eine Brandwache mit zehn Feuerwehrleuten an Ort und Stelle falls Glutnester aufflackern. Die Brandursache wird sich erst Dienstagvormittag abklären lassen, aber auch das Ausmaß des Schadens wird sich erst im Tageslicht ausmachen lassen.