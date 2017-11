Erfolgreichstes Exportjahr der Geschichte

Die oberösterreichischen Unternehmen verkaufen so viele Waren im Ausland wie noch nie. Mit einem Wachstum von acht Prozent soll 2017 das erfolgreichste Exportjahr der Geschichte werden. Und es gebe bereits weitere Ziele.

Oberösterreich ist nicht umsonst als Industrieland bekannt: voestalpine, AMAG, FACC - nur drei Export-Schwergewichte, die hierzulande angesiedelt sind. Kein anderes Bundesland exportiert laut Wirtschaftskammer so viel wie Oberösterreich. Rund ein Viertel des Außenhandels wurden 2017 aus Oberösterreich geliefert.

ORF

Potential weiterer Exportmöglichkeiten

In Zukunft sollen oberösterreichische Exporte aber nicht nur im Metall- und Eisenhandel glänzen. 10.000 Betriebe exportieren derzeit, 2.000 sollen in den nächsten fünf Jahren dazu kommen, so Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer am Montag: “Hier sehen wir zum Beispiel im Bereich der Umwelttechnologien große Potenziale, bei den wissensbasierten Dienstleistungen, aber genauso im Lebensmittelbereich - davon bin ich überzeugt, dass wir weltweit erfolgreich sein können.“

ORF

„Neue Regionen erobern“

Aber nicht nur Güter, auch Dienstleistungen sollen international angekurbelt werden. Chancen sieht Hummer da vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz, wo Oberösterreich schon eine Vorreiterrolle habe. Gleichzeitig sollen auch neue Regionen erobert werden, etwa Übersee, China und afrikanische Märkte bieten eine Riesenchance, so Hummer.

Noch liegt der Fokus auf Deutschland, den USA und Italien - in diese drei Länder wird derzeit die Hälfte aller oberösterreichischen Waren geliefert.