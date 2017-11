Brand in Industriebetrieb in Traun

Am Sonntagabend ist aus noch unbekannter Ursache in einem Industriebetrieb in Traun ein Brand ausgebrochen. Gegen 19.00 Uhr standen acht Feuerwehren aus der Umgebung im Löscheinsatz. Ob jemand verletzt wurde, war vorerst nicht bekannt.

Gegen 19.00 Uhr sind die Alarmierungen bei den Feuerwehren eingegangen, dass ein Firmengebäude in der Langholzstraße in Flammen stehe. Es war bereits das zweite Mal an diesem Tag, dass ein Brandalarm für dieses Gebäude einging. Seitens der Einsatzkräfte sprach man am Abend von einem Vollbrand des Firmengebäudes.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Nach ersten Mitteilungen könnte das Feuer in einem Lüftungsschacht ausgebrochen sein. Näheres wurde vorerst nicht bekannt.