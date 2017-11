Mann mit Messer attackiert

In Steyr ist ein Streit zwischen einem Pärchen eskaliert. Die 47-jährige Frau soll dabei ihrem Lebensgefährten ein Messer in die Nieren gestoßen haben, so ein Bericht der Kronenzeitung (Samstagausgabe). Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Gerufen wurden die Sanitäter des Roten Kreuzes wegen „Schnittverletzungen“. Doch in der Wohnung angekommen, war sofort klar, dass die Situation weit ernster war, hieß es in dem Bericht. Der 47-Jährige schwebte in Lebensgefahr, blutete so stark aus einer Schnittwunde am Rücken, dass sofort ein Notarzt gerufen wurde.

Gleichzeitig musste seine 47-Jährige Freundin beruhigt werden, weil sie sich gegenüber den Sanitätern laut und aufgeregt verhalten haben soll. Jetzt wird gegen sie wegen Mordversuch ermittelt, so die Staatsanwaltschaft Steyr.

Nichtiger Streit eskaliert

Es soll ein zuerst nichtiger Streit gewesen sein, der in der Nacht Freitag eskaliert war. Mit 1,6 Promille Alkohol im Blut griff die Ungarin dann nach dem Küchenmesser und rammte es ihrem Lebensgefährten in den Rücken. Trotz der tiefen Verletzungen gelang es ihm noch selbst, den Notruf zu wählen.

Mittlerweile sei der Mann außer Lebensgefahr. Weil sie so betrunken war, konnte seine Lebensgefährtin erst am nächsten Tag einvernommen werden. Sie ist den Ermittlern keine Unbekannte: Sie war schon wegen mehrerer Alkohol Exzesse und Diebstählen aufgefallen.