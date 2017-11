Linzer Einkaufs-App soll Kunden locken

Wenn die jungen Kunden am liebsten am Handy oder dem Tablet einkaufen, dann muss der stationäre Handel über diesen Weg die Kunden zu sich locken. Ab 15. November versucht man das in Linz mit einer eigenen App fürs Handy.

„Dots“ heißt die App, die die Brücke zwischen Online-Gewohnheiten und herkömmlichem Einkaufsbummel verbinden will. Drei junge Burschen von den Fachhochschulen Hagenberg und Salzburg stecken dahinter, die teilweise sogar noch studieren. Mit „Dots“ haben sie ihr erstes Unternehmen gegründet. „Dots“ kann sich jeder ab 15. November auf sein Handy laden, und schon hat man sozusagen seinen Einkaufsberater in der Hosentasche.

Einkaufstipps per App

Wenn man mit dem Handy über die Landstraße geht und bei einem Lokal vorbeikommt, das ein Mittagsmenü anbietet, dann bekommt man direkt eine Nachricht aufs Handy. Oder 100 Meter weiter das Angebot des Schuhhändlers an dieser Stelle. Genauso flattert etwa aber auch eine Gewinnmöglichkeit aufs Handy, wenn man sofort in ein Geschäft geht, so „Dots“-Mitbegründer Felix Freudenhammer.

ORF

Bis zu 30 Geschäfte sind beim Start dabei

Vorausgesetzt die Händler geben ihre Angebote in die App ein, ergänzt Werner Prödl vom Linzer City-Ring. 80 Innenstadthändler haben sich schon dafür interessiert. 20 bis 30 sollen ab dem Start dabei sein. Mit der App hofft man, gerade jüngere Kunden vom Online-Shoppen wieder in die Geschäfte zu holen, so der Linzer Vizebürgermeister und Wirtschaftsreferent Bernhard Baier (ÖVP). Für die Händler ist die App möglichst einfach aufgebaut. In fünf bis zehn Minuten kann jeder Händler ein Angebot eingeben.

App funktioniert ohne Anmeldung

Die App kann man übrigens ohne Anmeldung nutzen, was auch aus Datenschutzgründen wichtig ist. Die Standortdaten, wo der Handynutzer gerade ist, bekommt die App dadurch, dass sich ein Handy immer beim nächsten Handysender einwählt.