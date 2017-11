Bergsteiger überlebt tagelang in Doline

Ein deutscher Bergsteiger, der seit Samstag am Dachstein vermisst war, ist Donnerstagfrüh geortet worden. Der Mann war in eine 30 Meter tiefe Felsspalte gerutscht und konnte auch mit dem Handy zunächst nicht kommunizieren.

Der 45-Jährige war am Samstag von seinem Sohn als abgängig gemeldet worden, weil kein Kontakt mehr zu ihm möglich war. Das Mietauto des Mannes wurde am Mittwoch in Gosau gefunden, eine erste Suche am Berg blieb aber ergebnislos.

Handy-Verbindung brach immer wieder ab

In der Nacht auf Donnerstag schließlich erreichte ein Notruf des Vermissten die Polizei. Weil die Verbindung aber immer wieder abbrach, war es äußerst schwierig, die Position des Alpinisten herauszufinden. Laut Angaben der Einsatzkräfte saß der Mann seit mehreren Tagen in einer Doline fest und konnte sich nicht selbst befreien.

„Für diesen Absturz relativ gering verletzt“

Um 4.00 Uhr schließlich konnte die genaue Position des Deutschen festgestellt werden. Er befand sich in einer Doline in 30 Meter Tiefe, wie Christoph Preimesberger von der Bergrettung Donnerstagfrüh gegenüber dem ORF OÖ sagte: „Wir haben ihn in der Nacht gefunden und sind zu ihm abgestiegen. Er ist für diesen Absturz relativ gering verletzt. Er hat Schulter- und Fußverletzungen, ist aber ansprechbar und den Umständen entsprechend in guter Verfassung.“

Warten auf das Tageslicht

Bergretter und Alpinpolizisten versorgten den Mann und brachten ihn an die Oberfläche. Donnerstagfrüh warteten die Helfer auf das Tageslicht, um den 45-Jährigen vom Hubschrauber ins Krankenhaus bringen zu lassen.